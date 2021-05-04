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Ростовской больнице № 20 не удалось заключить контракт на поставку антибиотика от коронавируса

Ростовской больнице № 20 не удалось заключить контракт на поставку антибиотика от коронавируса
МБУЗ «Городская больница № 20 города Ростова-на-Дону» не смогла заключить контракт на поставку лекарства от COVID-19. Информация об этом появилась на сайте государственных закупок 6 мая.

Медучреждение искало поставщика антибиотика «Линезолид» в конце марта. Больница хотела приобрести тысячу упаковок раствора для инфузий за 1,7 миллиона рублей. Лекарство используют при тяжелой форме COVID-19. На его покупку планировали потратить средства, полученные на оказание медпомощи по ОМС (обязательному медицинскому страхованию).

По итогам электронного аукциона определили победителя. Им оказалось ООО «Йотта-Фарм». Компания снизила цену почти в три раза - до 600 тысяч рублей.

Компания должна была обеспечить медучреждение лекарством на весь 2021 год. Однако в последний момент поставка сорвалась из-за жалобы.

ООО «Йотта-Фарм», занимающаяся оптовой торговлей фармацевтической продукцией, находится во Владивостоке. За шесть лет своего существования фармацевтическая компания заключила более 10 тысяч контрактов. В списке ее заказчиков обозначены порядка 2 тысяч организаций. Что могло помешать ростовской больнице заключить контракт с такой крупной компанией, остается неизвестным.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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