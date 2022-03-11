На содержании гребного канала в Ростове сэкономят 1,5 миллиона рублей
В Ростове на содержании спортивной школы «Гребной канал Дон» сэкономят более 1,5 миллиона рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок 15 марта.
Согласно контракту, подрядчик должен был заняться уборкой мусора, подметанием тротуаров уходом за деревьями, кустарниками. Также необходимо регулярно скашивать газоны, камыши и сорняки, убирать осенью опавшие листья и очищать беговые дорожки.
Работы по содержанию острова запланированы с 1 апреля по 30 июня 2022 года. МКУ предлагал за услугу 2,3 миллиона рублей. Оплачивать контракт планируют за счет средств городского бюджета. При этом униформа и обувь для работников, инвентарь, техоборудование и химсредства приобретает подрядчик за свои деньги.
В тендере приняли участие шесть организаций. Все они соответствовали требованиям проведения аукциона. Однако победителем стала та компания, которая предложила наименьшую цену - 825 тысяч рублей. Это почти в три раза меньше начальной стоимости. Название организации, которая решила сэкономить бюджетные средства города, осталось неизвестным.