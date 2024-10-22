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Валерий Карпин разрешает игрокам «Ростова» выпить одну бутылочку пива

Валерий Карпин разрешает игрокам «Ростова» выпить одну бутылочку пива
Валерий Карпин в одном из своих интервью на популярной видеоплатформе рассказал о том, что футболисты ФК «Ростов» могут употреблять алкоголь в определённых количествах и в определённое время.

- Пиво пить можно. Сколько? 10 литров? Нет. Бутылочку? Ну да, можно, - подчеркнул Карпин.


Кроме того, тренер добавил, что спортсмены могут позволить себе выпить бутылку красного вина с хамоном, но только вдвоём. Однако он подчеркнул, что регулярное употребление алкоголя может негативно сказаться на их здоровье.

Ранее футболисты «Ростова» неоднократно делились своими впечатлениями о жёстком режиме, который установил главный тренер. В первую очередь это касается питания: например, им запрещено пить кока-колу и есть различные сладости, такие как попкорн.
Фото: ФК Ростов
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