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В зоне СВО пропал 22-летний боец из Ростовской области

В зоне СВО пропал 22-летний боец из Ростовской области
Родные разыскивают пропавшего 22-летнего бойца СВО из Ростовской области. Последний раз Сергей Иваненко связывался с родными более двух месяцев назад.

До службы парень проживал в Цимлянском районе. Он вошел в 103 полк воинской части 91706, которая дислоцируется в Ростове-на-Дону.

В конце июля боец выполнял задачу в Марьинском районе ДНР. С тех пор о его судьбе ничего не известно. Если вы знаете, где может находиться боец, сообщите в полицию или военкомат.
Фото: соцсети
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