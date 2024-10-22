В зоне СВО пропал 22-летний боец из Ростовской области

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Родные разыскивают пропавшего 22-летнего бойца СВО из Ростовской области. Последний раз Сергей Иваненко связывался с родными более двух месяцев назад.До службы парень проживал в Цимлянском районе. Он вошел в 103 полк воинской части 91706, которая дислоцируется в Ростове-на-Дону.В конце июля боец выполнял задачу в Марьинском районе ДНР. С тех пор о его судьбе ничего не известно. Если вы знаете, где может находиться боец, сообщите в полицию или военкомат.