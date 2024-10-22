Фото: ЛизаАлерт.

В Ростове-на-Дону пропал девятилетний мальчик Егор Рахманов. С 22 октября о его местонахождение ничего неизвестно.Егор ушел из дома и не вернулся. Когда он перестал выходить на связь, его родные забеспокоились. Родители написали заявление в полицию и обратились за помощью к добровольцам.Рост пропавшего составляет 155 сантиметров, у него нормальное телосложение. У мальчика русые волосы и темно-зеленые глаза. Одет он был в черную толстовку с оранжевой надписью и серым капюшоном, серые брюки и черные мокасины.Если вы знаете, где находится Егора, сообщите по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.