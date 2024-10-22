В Ростовской области при пожаре в доме нашли тело мужчины

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Неклиновском районе Ростовской области обнаружили тело мужчины. Огонь вспыхнул 22 октября в селе Покровском около 04:00.Пламя разгорелось в частном доме на улице Урицкого, 7а. Соседи заметили мужчину, которого раньше никогда не видели. Он зашел в дом, а спустя пару минут там вспыхнуло пламя. На место вызвали МЧС.Через пару минут огонь охватил уже площадь в 80 квадратов. В тушении участвовали восемь спасателей на двух автоцистернах.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что в доме было обнаружено тело мужчины. Постройка загорелась из-за неосторожности при курении.Известно, что долгое время в доме никто не жил. Личность мужчины устанавливают.