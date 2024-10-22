На безопасность единственной школы в Суворовском потратят 17 миллионов рублей

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В Ростове-на-Дону на охрану единственной школы в микрорайоне Суворовский выделили 17 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок 21 октября.Заказчиком выступает школа № 75 имени трижды Героя Советского Союза, маршала авиации Кожедуба И. Н. Образовательное учреждение организует открытый конкурс среди подрядных организаций в электронном формате. Прием заявок завершается 6 ноября, а 11 ноября будет объявлен победитель.В 2025 году подрядчик будет обеспечивать безопасность территории школы. Контракт вступит в силу с момента его подписания и будет действовать до 6 февраля 2026 года.Сотрудники подрядчика будут отвечать за сохранность школьного имущества и контроль доступа на территорию. Также строго соблюдать меры антитеррористической безопасности.Эта школа неоднократно привлекала внимание средств массовой информации. В первый раз ее отметили как самое большое учебное заведение в городе. Она является единственной школой в микрорайоне и насчитывает 6 120 учеников. В школе даже есть класс «Э».Однако не прошло и двух месяцев учебного года, как школа стала известна из-за громкого скандала. 15 октября после уроков десятки детей устроили давку в гардеробе. По словам родителей, проблема переполненности школы заключалась не только в тесноте помещений, но и в трудностях, с которыми сталкивались взрослые, приезжавшие за детьми на автомобиле.