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В городе Шахты без вести пропал 41-летний мужчина

В городе Шахты без вести пропал 41-летний мужчина
В городе Шахты Ростовской области без вести пропал 41-летний мужчина. О том, где находится Алексей Гринчук ничего неизвестно больше месяца.

Мужчина живет в поселке Рабочий и работает на швейной фабрике. 11 сентября он ушел из дома и не вернулся. Алексей перестал выходить на связь с родными. Ирина забеспокоилась и обратилась в полицию с заявлением.

Последний раз Алексея видели 14 сентября на улице Машиносчетной. Пропавший примерно 160 сантиметров ростом, плотного телосложения, с темными волосами и горбинкой на носу.

Если вы знаете, где может находиться Алексей, то сообщите по номеру 8-950-859-10-67 (сестра Ирина) или 112.
Фото: соцсети
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