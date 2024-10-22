В городе Шахты без вести пропал 41-летний мужчина

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В городе Шахты Ростовской области без вести пропал 41-летний мужчина. О том, где находится Алексей Гринчук ничего неизвестно больше месяца.Мужчина живет в поселке Рабочий и работает на швейной фабрике. 11 сентября он ушел из дома и не вернулся. Алексей перестал выходить на связь с родными. Ирина забеспокоилась и обратилась в полицию с заявлением.Последний раз Алексея видели 14 сентября на улице Машиносчетной. Пропавший примерно 160 сантиметров ростом, плотного телосложения, с темными волосами и горбинкой на носу.Если вы знаете, где может находиться Алексей, то сообщите по номеру 8-950-859-10-67 (сестра Ирина) или 112.