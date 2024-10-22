В Ростове на Суворовском местных жителей напугали огромные крысы

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В Ростове на Суворовском появились огромные крысы. Местные жители поделились тревожными кадрами в социальных сетях 22 октября.На этих кадрах видно, как крысы, размером с домашних котов, свободно разгуливают по улице Петренко. Горожане предполагают, что причиной их появления стали мусорные баки, которые не вывозили уже больше двух недель.Ростовчане встревожены этой ситуацией, ведь крысы могут представлять опасность для детей и прохожих. Грызуны являются переносчиками опасных инфекции, такие как лептоспироз, болезнь крысиного укуса (содоку), лихорадку Ку (коксиеллёз), бешенство и столбняк.- Они даже днём не боятся ходить по улицам, — с тревогой отметила местная жительница.