Синоптики рассказали, как будет погода в июне в Ростовской области

Донские синоптики рассказали о погоде в июне. О прогнозе на месяц Rostov.ru рассказала заместитель начальника Ростовского гидрометцентра Виктория Антоненко.По словам синоптика, среднемесячная температура воздуха будет около нормы, а осадки - ниже нормы. Дожди с грозами и усилением ветра будут сопровождать Ростовскую область до середины месяца. При прохождении атмосферного фронта теплый восточный воздух сменится на холодный северо-западный. Порывы при этом будут достигать 7-12 метров в секунду.- Температура воздуха в первой декаде месяца ночью составит +13...+18 градусов, в северных районах при непогоде столбики термометров опустятся до +8 градусов, - рассказала Виктория Григорьевна. - Днем воздух прогреется до +21...+26 градусов.Вторая декада месяца, с 10 до 20 июня, также будет дождливой. В отдельные дни будут идти ливни с грозами, а при прохождении атмосферного фронта в регионе существенно похолодает.Ночная температура составит +18...+23 градуса, при затоках холодного воздуха - до +12..+17 градусов. Днем столбики покажут +27...+32 градусов. В холодный период - до +24...+28 градусов.Последние дни июня обещают быть солнечными и без осадков. Ночная температура также составит +18...+23 градуса, а днем воздух прогреется до +32...+35 градусов.