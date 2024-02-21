На Ростовской АЭС модернизировали резервную дизельную электростанцию в рамках ремонта на энергоблоке № 4

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В рамках планово-предупредительного ремонта энергоблока № 4 Ростовской АЭС на резервную дизельную электростанцию (РДЭС) установили датчики контроля температуры подшипников и охлаждающей воды цилиндров. Теперь, когда работает дизель-генератор, информация с датчиков в режиме реального времени поступает на пункт контроля. Это помогает более детально отследить техническое состояние РДЭС.- Резервная дизельная электростанция предназначена для обеспечения бесперебойной работы систем безопасности энергоблока в случае выхода из строя основных источников питания. В режиме нормальной эксплуатации АЭС резервная дизельная электростанция находится в состоянии постоянного дежурства. Модернизация позволяет спрогнозировать неисправности на ранней стадии развития дефектов и своевременно их устранить. Ранее мы уже установили такие датчики на РДЭС энергоблоков № 1, № 2 и № 3, - рассказал главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов.Новые датчики – отечественного производства. Автором идеи стал сотрудник Ростовской АЭС Владимир Костин. Такое решение предотвратит поломки оборудования и простоя энергоблока при неплановом ремонте, а также в значительной мере повысит уровень обеспечения безопасности АЭС.Далее волгодонские атомщики планируют оснастить все РДЭС атомной станции детекторами металлических частиц в масляной системе. Планы должны реализовать в ближайшие три года.Приоритетом Ростовской АЭС является обеспечение уверенного, стабильного экономического роста, экономической безопасности страны, а также надежного энергоснабжения предприятий и регионов. В настоящее время энергетическая инфраструктура гарантирует экономическую стабильность страны и бесперебойное снабжение коммунальными услугами граждан.Ростовская АЭС - филиал АО «Концерн Росэнергоатом». На АЭС эксплуатируются четыре энергоблока с атомными реакторами типа ВВЭР-1000. Суточная выработка электроэнергии каждым энергоблоком составляет порядка 25 млн кВтч.