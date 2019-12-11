Авторизация

Регистрация


  • USD 62.55
  • EUR 69.86
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Лента новостей

0 Версия для печати

Безопасность – это главный приоритет в нашей работе! Ростовская АЭС подвела итоги года

Безопасность – это главный приоритет в нашей работе! Ростовская АЭС подвела итоги года
С журналистами ведущих СМИ и информационных агентств Южного и Северо-Кавказского федеральных округов встретился директор Ростовской АЭС Андрей Сальников в рамках очередного декабрьского пресс-тура на атомную станцию.

«По вопросам безопасности мы полностью выполнили программу 2019 года. Безопасность – это главный приоритет в нашей работе», - с этих слов он начал свое выступление.
Он рассказал о капитальном ремонте и модернизации системы безопасности энергоблока №3. Начато строительство вентиляторных градирен, которые должны обеспечить качественную и эффективную работу энергоблока в жаркий летний период. «Самый главный итог деятельности Ростовской атомной станции - то, что она работает надёжно и безопасно», - заключил Андрей Сальников.

2 декабря этого года Ростовская АЭС досрочно выполнила годовой план по выработке электроэнергии. Было выработано 31 млрд 640 млн кВтч. В следующем году станция должна будет выработать меньше - 30 млрд 900 млн кВтч электроэнергии. Это связано с плановыми ремонтными работами.

Помимо начала ремонта на третьем энергоблоке значимым достижением уходящего года для Ростовской АЭС стало завершение ремонтных работ на энергоблоке №4.

Во время пресс-тура для журналистов организовали большую экскурсию по АЭС: они пообщались с сотрудниками станции и посетили центральный щит управления и турбинное отделение третьего энергоблока атомной станции, где сейчас введутся ремонтные работы.
Пресс-тур по Ростовской АЭС проводится уже не первый год, но, по отзывам журналистов, он всегда производит серьезное впечатление.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.