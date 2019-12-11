Безопасность – это главный приоритет в нашей работе! Ростовская АЭС подвела итоги года



С журналистами ведущих СМИ и информационных агентств Южного и Северо-Кавказского федеральных округов встретился директор Ростовской АЭС Андрей Сальников в рамках очередного декабрьского пресс-тура на атомную станцию.



«По вопросам безопасности мы полностью выполнили программу 2019 года. Безопасность – это главный приоритет в нашей работе», - с этих слов он начал свое выступление.

Он рассказал о капитальном ремонте и модернизации системы безопасности энергоблока №3. Начато строительство вентиляторных градирен, которые должны обеспечить качественную и эффективную работу энергоблока в жаркий летний период. «Самый главный итог деятельности Ростовской атомной станции - то, что она работает надёжно и безопасно», - заключил Андрей Сальников.



2 декабря этого года Ростовская АЭС досрочно выполнила годовой план по выработке электроэнергии. Было выработано 31 млрд 640 млн кВтч. В следующем году станция должна будет выработать меньше - 30 млрд 900 млн кВтч электроэнергии. Это связано с плановыми ремонтными работами.



Помимо начала ремонта на третьем энергоблоке значимым достижением уходящего года для Ростовской АЭС стало завершение ремонтных работ на энергоблоке №4.



Во время пресс-тура для журналистов организовали большую экскурсию по АЭС: они пообщались с сотрудниками станции и посетили центральный щит управления и турбинное отделение третьего энергоблока атомной станции, где сейчас введутся ремонтные работы.

Пресс-тур по Ростовской АЭС проводится уже не первый год, но, по отзывам журналистов, он всегда производит серьезное впечатление.