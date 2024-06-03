Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На Ростов с 4 по 5 июня обрушатся магнитные бури

На Ростов с 4 по 5 июня обрушатся магнитные бури
На Ростов из-за вспышки на Солнце с 4 по 5 июня обрушатся магнитные бури. Информацию об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии.

Ранее на Землю обрушилась череда вспышек. Это послужило началом магнитных бурь. Первый удар произойдет 4 июня около 18:00. На следующий день геомагнитный шторм будет продолжаться до 03:00. Всего сила ударов достигнет уровня G1.

В этот период метеозависимым придется нелегко. Чтобы избежать недомоганий, нужно воздержаться от тяжелой умственной и физической работы. Кроме того, важно в эти дни следить за питанием, есть меньше жирного, соленого и отказаться от кофе.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.