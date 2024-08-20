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На ремонт дублера Текучевского моста в Ростове выделят 90 миллионов рублей

На ремонт дублера Текучевского моста в Ростове выделят 90 миллионов рублей
В Ростове ищут подрядчика, который отреставрирует дублер Текучевского моста. По данным на сайте госзакупок, работы обойдутся в 90,5 миллиона рублей. Средства направят из городского бюджета.

Небольшую переправу в створе улицы Песчаной строили шесть лет, с 2014 года. По плану завершить строительство собирались через год, но из-за сильных ливней сооружение подмыло. Поэтому в эксплуатацию его сдали только в 2020-м. Но и после этого он долго не продержался. Через несколько лет размыло место соединения моста на Белореченской с Песчаной.

В 2023-м разработали проект реконструкции переправы. В начале следующего года Госэкспертиза его одобрила. Дело осталось за малым — воплотить проект в жизнь.
Фото: Яндекс.карты.
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