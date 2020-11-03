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На ремонт дороги в Азовском районе выделят более 12 миллионов рублей

На ремонт дороги в Азовском районе выделят более 12 миллионов рублей
Администрация Азовского района ищет подрядчика, который отремонтирует автодорогу от муниципалитета до Краснодарского края. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок 27 октября.

Речь идёт о подъезде от городов Азов и Ейск, вплоть до границы Краснодарского края, к селу Маргаритово Азовского района.

Согласно документам на дорожные работы из районного бюджета выделят 12 485 687 рублей. За эти деньги рабочие должны будут обновить земляное полотно, основание дорожной одежды и постелить новый верхний слой.

Подача заявок для участия в электронном аукционе закрылась 5 ноября. В настоящее время комиссия выбирает победителя из пяти компаний, желающих подписать контракт. Выигравший аукцион подрядчик обязан выполнить все условия договора и отремонтировать автодорогу до 25 декабря 2020 года.

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