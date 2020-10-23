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В Ростове на площадки для пляжных видов спорта потратят более шести миллионов рублей

В Ростове на площадки для пляжных видов спорта потратят более шести миллионов рублей
В Ростове спортивная школа олимпийского резерва № 5 ищет строителей для благоустройства территории для пляжных видов спорта. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок 24 октября.

Из резервного фонда правительства Ростовской области на строительство новых объектов выделят 6 058 598 рублей.

Согласно документам выигравший аукцион подрядчик установит площадку для спортивных игр на свежем воздухе в районе гребного канала на улице Пойменной, 2а.

Подача заявок на конкурс закроется 2 ноября. В течение нескольких дней выберут победителя. Строительная компания должна будет сдать спортивный объект 15 декабря.

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