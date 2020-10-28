В Родионово-Несветайском районе отремонтируют автодорогу за 182 миллиона рублей

Министерство транспорта Ростовской области ищет компанию, которая проведёт капитальный ремонт дороги межмуниципального значения в Родионово-Несветайском районе. Информацию об открытии аукциона разместили 30 октября на портале госзакупок.Согласно документам речь идёт об участке трассы от посёлка Матвеев Курган вдоль слободы Большекрепинской до слободы Родионово-Несветайской. Ремонтные работы будут проводить на 57+800 - 67+500 километре автодороги.Планируется, что выигравшая конкурс компания сначала снимет старый асфальт, уберёт все дорожные знаки и барьерные ограждения. Затем строители организуют движение транспорта, нанесут для него временную разметку, чтобы оградить место проводимых работ. По окончании демонтажа и уборки мусора подрядчик примется за укрепление обочин и съездов, установку водосбросов и устройство пешеходной дорожки к автобусной остановке. В заключение поставщик нанесёт на дорогу новую разметку, поставит знаки и светоотражатели на ограждения и сделает освещение для остановки общественного транспорта.Подача заявок для участия в конкурсе продлится до 9 ноября. В течение нескольких дней министерство транспорта выберет победителя и заключит с ним контракт. До 29 октября 2021 года подрядчик должен будет выполнить все указанные в договоре работы.