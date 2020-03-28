На капремонт донской станции по борьбе с болезнями животных потратят более 95 млн рублей



В Ростовской области планируют провести капитальный ремонт станции по борьбе с болезнями животных. Учреждение ищет подрядчика через сайт госзакупок. На работы выделяют более 95 миллионов рублей.



В техническом задании указано, что ремонт требуется зданию в переулке Ахтарском в Ростове-на-Дону. Подрядчик должен полностью отремонтировать фасад. Средства на работы выделяют из бюджета области.



Сообщается, что исполнитель должен исполнить все свои гарантийные обязательства. Электронный аукцион состоится 14 марта. Тогда и станет известно имя подрядчика.