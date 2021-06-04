На ремонт автодороги в Неклиновском районе выделят более 13 миллионов рублей

На ремонт автодороги в Неклиновском районе выделят 13,1 миллиона рублей. Работы пройдут через центральную улицу - Ленина - в селе Федоровка. Автодорога связывает село Васильево-Ханжоновку и хутор Николаево-Козловский. Соответствующий документ появился на сайте госзакупок 7 июня.В контракте указано, что администрация Неклиновского района ищет подрядчика для ремонта проезжей части. Исполнителю необходимо будет снять верхний слой асфальта, провести земляные работы, а также укрепить обочину 10-сантиметровым слоем щебня и нанести новую асфальтобетонную смесь. Такая услуга обойдется в 13,1 миллиона рублей. Оплачивать работу администрация Неклиновского района намерена с помощью софинансирования. Большая часть (11,8 миллиона) направлена из федерального бюджета. Еще 1,3 миллиона рублей - из областного. Из местного же на работы уйдут всего 13 тысяч рублей.Однако местным жителям рано радоваться новой дороге. Ее ремонт запланирован на лето следующего года. Работы пройдут с 30 марта по 30 июня.