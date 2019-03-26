На реконструкцию моста на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области потратят более 100 млн рублей





В Ростовской области на реконструкцию мостового перехода на трассе М-4 «Дон» потратят более 100 млн рублей. В настоящее время региональное Министерство транспорта ищет подрядчика, который выполнит работы. Соответствующая заявка появилась 27 марта на сайте госзакупок.



Реконструкции подлежит участок от 467-го километра автодороги до посёлка Чертково. Средства в размере 104 млн 339 тыс. руб. выделят из бюджета Ростовской области.



Ремонт включает в себя ликвидацию старого дорожного покрытия и укладка нового. Подрядчик также должен установить барьерные ограждения, сигнальные столбики, перила, линии наружного освещения и нарисовать горизонтальные разметки.



Гарантия на работы предоставляется на восемь лет. В течение этого срока, в случае выявления каких-либо дефектов, подрядчик должен будет устранить их за собственный счёт.



Исполнитель контракта станет известен 18 апреля. К работе подрядчик должен приступить в октябре 2019 года.