На проект ремонта старой трассы Ростов – Таганрог выделят более 13 миллионов рублей

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На разработку проектной документации капремонта старой трассы Ростов – Таганрог выделят 13,2 миллиона рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.Речь идет об участке длиной 7,8 километра, проходящем через село Чалтырь Мясниковского района. От подрядчика требуется изучить рельеф, грунт, сооружения и элементы планировки. Затем подготовить смету и план ремонта.В списке обязательных работ: укрепление оснований моста, установка барьерного ограждения, освещения, лотков для отвода воды, замена гидроизоляции и ремонт надземного пешеходного перехода.Документация должна быть готова к 1 октября 2024 года.Заказчик - администрация Чалтырьского сельского поселения. Оплачивать тендер планируют за счет средств бюджета Мясниковского района.