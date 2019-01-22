На пожарную безопасность Ростовского цирка направят 14 миллионов рублей



Фото: Nvgazeta.ru



На обеспечение пожарной безопасности в Ростовском цирке выделят 14 млн рублей. Об этом 24 января во время пресс-конференции рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.



По словам главы региона, областные власти направили два обращения по поводу цирка в Министерство культуры России. На первое, касающееся капитального ремонта здания цирка, в Минкульте ответили, что это прерогатива Российской государственной цирковой компании – Росгосцирка.

- После первого было второе обращение: мы пошли поэтапно, и речь касалась соблюдения пожарной безопасности в цирке, - пояснил губернатор. - Предполагается, что на это будет выделено примерно 14 млн рублей.



Напомним, что из-за нарушения правил пожарной безопасности Ростовский цирк был вынужден на время приостановить работу. Почти семь месяцев его двери были закрыты.



Накануне открытия стало известно, что большую часть сотрудников, в том числе директора, сократили.