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На пожарную безопасность Ростовского цирка направят 14 миллионов рублей

На пожарную безопасность Ростовского цирка направят 14 миллионов рублей
Фото: Nvgazeta.ru

На обеспечение пожарной безопасности в Ростовском цирке выделят 14 млн рублей. Об этом 24 января во время пресс-конференции рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По словам главы региона, областные власти направили два обращения по поводу цирка в Министерство культуры России. На первое, касающееся капитального ремонта здания цирка, в Минкульте ответили, что это прерогатива Российской государственной цирковой компании – Росгосцирка.
- После первого было второе обращение: мы пошли поэтапно, и речь касалась соблюдения пожарной безопасности в цирке, - пояснил губернатор. - Предполагается, что на это будет выделено примерно 14 млн рублей.

Напомним, что из-за нарушения правил пожарной безопасности Ростовский цирк был вынужден на время приостановить работу. Почти семь месяцев его двери были закрыты.

Накануне открытия стало известно, что большую часть сотрудников, в том числе директора, сократили.

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