На одной из улиц Ростова лопнула пожарная колонка и затопила улицу

Фото: Благоустройство города

Жители 2-ой улицы поселка Ясная Поляна в Ростове жалуются на затопления, которые возникли после лопнувшего пожарного гидранта. Об инциденте горожане сообщили на сайте Благоустройства города.По словам местных жителей, в поселке с лета ведутся работы по прокладке канализации. Специалистами на 2-ой улице был установлен пожарный гидрант. Однако 23 декабря оборудование было повреждено. По улице огромным потоком потекла вода. Жидкость смыла песок, который был предназначен для работ. В результате потока, весь песок метровым слоем собрался возле калиток местных жителей. Ростовчанам сложно выйти и зайти в собственные дома.Жители просят поскорее решить данную проблему, остановить поток и откапать калитки ростовчан.