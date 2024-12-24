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На одной из улиц Ростова лопнула пожарная колонка и затопила улицу

На одной из улиц Ростова лопнула пожарная колонка и затопила улицу
Жители 2-ой улицы поселка Ясная Поляна в Ростове жалуются на затопления, которые возникли после лопнувшего пожарного гидранта. Об инциденте горожане сообщили на сайте Благоустройства города.


По словам местных жителей, в поселке с лета ведутся работы по прокладке канализации. Специалистами на 2-ой улице был установлен пожарный гидрант. Однако 23 декабря оборудование было повреждено. По улице огромным потоком потекла вода. Жидкость смыла песок, который был предназначен для работ. В результате потока, весь песок метровым слоем собрался возле калиток местных жителей. Ростовчанам сложно выйти и зайти в собственные дома.

Жители просят поскорее решить данную проблему, остановить поток и откапать калитки ростовчан.
Фото: Благоустройство города
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