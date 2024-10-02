Жители улицы Вятской в Ростове возмущены полуметровыми ямами в асфальте

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Жители улицы Вятской в Ростове-на-Дону выразили недовольство качеством ремонтных работ. По словам местных жителей, после ремонта теплотрассы коммунальщики оставили глубокие ямы в асфальте, которые стали причиной серьёзных неудобств.Жительница дома № 45 на улице Вятской рассказала, что летом рабочие повредили асфальт, чтобы добраться до теплотрассы. Однако после завершения работ остались ямы, достигающие глубины около полуметра. Из-за дождей песок в ямах просел, что сделало их ещё более опасными.Жильцы дома попытались самостоятельно решить проблему, уложив камни в яму, чтобы можно было безопасно передвигаться. Однако это не решило всех проблем. Во время дождей вода попадает в подвал дома, из-за чего отключают свет и приходится долго откачивать жидкость.Жители уже более двух месяцев просят управляющую компанию устранить эти проблемы. Они обращаются во все возможные инстанции и социальные сети, надеясь, что власти обратят внимание на ситуацию и примут меры до наступления осенних дождей.