Канализация затопила улицу в Батайске

Фото: Батайское время

Жители Батайска пожаловались на канализационный потом на улице Коваливского. Кадры опубликовали в социальных сетях 6 декабря.По словам местных жителей, нечистоты разлились по двору многоквартирного дома №7. На улице стоит невыносимый запах, который разносится по округе.- С каждым днем зловонной воды становится все больше, - рассказала батайчанка. - Из дома уже выйти невозможно, не промочив обуви.Горожане обеспокоены ситуацией и просят помочь решить проблему.