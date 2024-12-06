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Канализация затопила улицу в Батайске

Канализация затопила улицу в Батайске
Жители Батайска пожаловались на канализационный потом на улице Коваливского. Кадры опубликовали в социальных сетях 6 декабря.

По словам местных жителей, нечистоты разлились по двору многоквартирного дома №7. На улице стоит невыносимый запах, который разносится по округе.

- С каждым днем зловонной воды становится все больше, - рассказала батайчанка. - Из дома уже выйти невозможно, не промочив обуви.

Горожане обеспокоены ситуацией и просят помочь решить проблему.
Фото: Батайское время
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