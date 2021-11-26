На входе в парк Горького в Ростове установят главную елку высотой 24 метра
В центре Ростова, на входе парк Горького, установят главную елку. О том, как украсят город к Новому году, сити-менеджер донской столицы Алексей Логвиненко рассказал на своей странице в «Инстаграме» 30 ноября.
Елку установят на площади со стороны улицы Большой Садовой. Ее высота впервые достигнет 24 метров. На ней можно будет увидеть новогоднюю иллюминацию и светодиодные игрушки. Подобные елки поменьше поставят во всех районах города.
Помимо старых украшений, в Ростове появятся еще 25 фигур, с помощью которых создадут семь фотозон.
На площади Советов, перед бывшим кинотеатром «Ростов», на пересечении Соборного с Большой Садовой, а также рядом с музыкальным театром и ДДТ установят сказочные замки, героев мультфильма «Смешарики», световые шары и фигурки в виде подарочных коробок.
Также будут украшены городские скверы. В парке «Левобережном» появятся праздничные баннеры, елка с фотозоной в виде звезд, почтовый ящик Деда Мороза и новогодние часы. Там же установят светодиодные фигурки оленей и музыкального Деда Мороза. На месте закрытого на зиму музыкального фонтана откроется световой.
Как сообщал Rostov.ru, всего на украшение города власти выделили более 26 миллионов рублей. Оформление к празднованию 2022 года оказалось самым дорогим за последние несколько лет. В последние годы из-за пандемии власти и вовсе сократили бюджет на украшение Ростова. Так, к примеру, в 2020 году на эти цели выделяли 10,2 миллиона рублей, а в 2019-м – 9,6. Больше всего средств за последние несколько лет власти потратили в 2016 году. Тогда выделили более 19 миллионов рублей. Однако этот рекорд снова побили, несмотря на напряженную ситуацию по COVID-19 на Дону.