На несколько дней отменят пригородные электрички из Ростова-на-Дону



Из Ростова-на-Дону временно перестанут ходить несколько электричек. Изменения будут действовать в течение нескольких дней. Об этом сообщили на портале «Ростов-Транспорт».



С 2 по 5 апреля не будут курсировать поезда Ростов — Староминская отправлением в 12:58 и Староминская — Ростов отправлением в 12:55.



В период с 3 по 5 апреля нельзя будет уехать на составе Ростов — Тихорецкая, который отходит в 16:53. В обратном направлении электричку отправлением в 7:30 отменят с 4 по 6 апреля.



На один день, 5 апреля, остановят работу поезда сообщением Ростов — Кущёвка отправлением в 12:50. В обратном направлении — в 15:23.