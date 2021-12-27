На несколько часов задержали два авиарейса из Ростова

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Рейсы авиасообщением Ростов - Уфа и Ростов - Нижний Новгород задержали на несколько часов. Актуальная информация о расписании рейсов появилась на онлайн-табло аэропорта Платов 29 декабря.Самолет Ростов - Уфа задержали на восемь часов. Он должен был отправиться из донской столицы в 0:55 и приземлиться в столице Башкортостана в 5:15 по местному времени. Однако вовремя воздушное судно не вылетело. Теперь вылет запланирован на 8 часов. Самолет Ростов - Нижний Новгород по расписанию сместился почти на три часа. Он должен был вылететь в 8:10 и через пару часов приземлиться в нижегородском аэропорту. Время вылета теперь запланировано на 11 часов.Авиарейс в Грозный и вовсе отменили. Самолет должен был вылететь в 8 часов и прибыть в 9:20. В ростовском аэропорту не было задержек других рейсов. Вероятно, самолеты не отправились по расписанию из-за непогоды в принимающих городах.