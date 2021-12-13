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Авиарейс Ростов - Сочи задерживается на несколько часов

Авиарейс Ростов - Сочи задерживается на несколько часов
Рейс авиакомпании Utair авиасообщением Ростов - Сочи задерживается на несколько часов. Судно АТ-42 вылетит из донской столицы не раньше 19:10.

По расписанию самолет должен был отправиться из аэропорта Платова 15 декабря в 17:40 и приземлиться в Адлере (прим. - аэропорт Сочи) в 19:20. Теперь пассажиры в 19:10 только вылетят из Ростова. Ориентировочно посадка запланирована на 20:40.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта Платов, самолет задерживается по вине компании. Погода в этот раз не мешала воздушным суднам.
Фото: ТВ Центр.
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