На Михаила Нагибина в Ростове провалился асфальт

Фото: bg.rostov-gorod.ru

В Ростове-на-Дону снова провалился асфальт. На этот раз огромная яма появилась в районе домов №№14г и 14а на проспекте Михаила Нагибина.Судя по фото, провал в ближайшее время может увеличиться в несколько раз. Трещины, образовавшиеся на дорожном покрытии, «расползлись» вокруг ямы на несколько метров. Видимо, на этом участке необходимо срочно провести ремонт.Яма находится на проезжей части, что создает для автомобилистов угрозу дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, в темное время суток в такую ловушку запросто могут попасть пешеходы, в том числе дети.