На маршрутах между Ростовом и ТЦ «Мега» снизят стоимость проезда

Фото: «Ростовский Городской Транспорт»

Проезд на маршрутах №№ 85 и 85а, которые соединяют Ростов-на-Дону и ТЦ «Мега», подешевеет 8 декабря, информирует портал «Ростовский городской транспорт».Со среды стоимость проезда по банковским картам в этих автобусах снизится с 32 до 30 рублей, а по транспортной карте – до 29 рублей.Напомним, маршрут № 85 едет из ТЦ «Мега» по проспектам Шолохова и Театральному, а также по улице Красноармейской до Ростова Главного. Автобусы № 85а едут из торгового центра по той же схеме, но после Привокзальной площади поворачивают на Стачки и дальше следуют по улицам Зорге и 339-й Стрелковой Дивизии до Левенцовского микрорайона и СНТ «Изумруд».