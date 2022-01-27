На левом берегу Дона планируют построить экопарк
На левом берегу Дона может появиться экопарк. Соответствующий проект планировки поручил подготовить сити-менеджер Ростова. Об этом Алексей Логвиненко рассказал на своей странице в «Инстаграме».
Парк планируют разместить недалеко от улицы Шоссейной. На участке около Ворошиловского моста экопарк обустроят за счет инвесторских средств. Также власти намерены благоустроить саму рощу. Там проведут освещение, сделают тропинки и переходные мосты. Таким образом, участок станет продолжением Левобережного парка.
Обязательное условие при подготовке проекта — сохранение рощи на территории. Поэтому при проектировании новых объектов будут задействованы только участки, максимально удаленные от береговой линии.
— Если при разработке проекта инвестор не сможет выполнить наши жесткие условия по созданию «Экопарка» из-за экономической нецелесообразности, планировочная документация утверждена не будет, — добавил Алексей Логвиненко.
Проект разработают в течение девяти месяцев и представят на общественных обсуждениях.