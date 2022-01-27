На левом берегу Дона планируют построить экопарк

Фото: администрация Ростова-на-Дону.

На левом берегу Дона может появиться экопарк. Соответствующий проект планировки поручил подготовить сити-менеджер Ростова. Об этом Алексей Логвиненко рассказал на своей странице в «Инстаграме».Парк планируют разместить недалеко от улицы Шоссейной. На участке около Ворошиловского моста экопарк обустроят за счет инвесторских средств. Также власти намерены благоустроить саму рощу. Там проведут освещение, сделают тропинки и переходные мосты. Таким образом, участок станет продолжением Левобережного парка.Обязательное условие при подготовке проекта — сохранение рощи на территории. Поэтому при проектировании новых объектов будут задействованы только участки, максимально удаленные от береговой линии.— Если при разработке проекта инвестор не сможет выполнить наши жесткие условия по созданию «Экопарка» из-за экономической нецелесообразности, планировочная документация утверждена не будет, — добавил Алексей Логвиненко.Проект разработают в течение девяти месяцев и представят на общественных обсуждениях.