Ремонт сельского дома культуры в Ростовской области обойдется в 63 млн рублей



Ремонт сельского дома культуры Гигантовского сельского поселения в Сальском районе потратят более 63 миллионов рублей. Деньги на реставрацию выделили из областного и местного бюджетов.



Заказчик через сайт госзакупок ищет подрядчика, который полностью отреставрирует здание. Исполнителю нужно разобрать полы, зашпаклевать стены и потолки, положить плитку, покрасить стены специальной краской, заменить розетки и часть проводки, поклеить обои, установить двери и противопожарные двери, обустроить ходы на чердаке, отремонтировать лестницу и вывезти весь строительный мусор.



Кроме того, на плечи подрядчика ляжет и обустройство территории: положить асфальт и посадить цветы.