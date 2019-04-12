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Ремонт сельского дома культуры в Ростовской области обойдется в 63 млн рублей

Ремонт сельского дома культуры в Ростовской области обойдется в 63 млн рублей
Ремонт сельского дома культуры Гигантовского сельского поселения в Сальском районе потратят более 63 миллионов рублей. Деньги на реставрацию выделили из областного и местного бюджетов.

Заказчик через сайт госзакупок ищет подрядчика, который полностью отреставрирует здание. Исполнителю нужно разобрать полы, зашпаклевать стены и потолки, положить плитку, покрасить стены специальной краской, заменить розетки и часть проводки, поклеить обои, установить двери и противопожарные двери, обустроить ходы на чердаке, отремонтировать лестницу и вывезти весь строительный мусор.

Кроме того, на плечи подрядчика ляжет и обустройство территории: положить асфальт и посадить цветы.

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