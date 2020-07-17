На этой неделе в Ростове ожидается солнечная жаркая погода

Жаркая солнечная погода ожидается на этой неделе в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает Росгидрометцентр.В понедельник, 20 июля, прогнозируют сильную жару и небольшую облачность. Днем столбики термометров будут показывать до +32 градусов. Ночью температура упадет до +19 градусов, и пройдет дождь. Сила ветра составит до трех метров в секунду.Во вторник и среду теплая солнечная погода сохранится. Температура также будет достигать до +32 градусов, а 20 июля выпадут небольшие осадки.С 23 июля дожди во время рабочей недели закончатся. Воздух в дневное время прогреется до +29 градусов, а в ночное — до +16. Всю оставшуюся неделю будет солнечно, с переменной облачностью.В пятницу, 24 июля, порывы северного ветра ослабнут до одного метра в секунду. Днем температура будет достигать +29 градусов, а ночью — +16.