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Жаркая и дождливая погода ждет ростовчан на этой неделе

Жаркая и дождливая погода ждет ростовчан на этой неделе
В Ростове на этой неделе ожидается пасмурная и дождливая погода. О прогнозе с 13 по 17 июля рассказали в Ростовском отделении гидрометцентра.

В понедельник, 13 июля, небо донской столицы будет затянуто тучами. Несмотря на пасмурную погоду, температура воздуха будет +31 градус. Вечером ожидаются осадки.

Днем во вторник пойдет дождь. Температура воздуха при этом будет +29 градусов. Существенного ветра не прогнозируется.

Среда также обещает быть дождливой. Столбики термометров опустятся до +26 градусов, а на протяжении всего дня прогнозируют ливни.

Осадки закончатся в четверг. Термометры будут показывать +28 градусов, а на небе будет переменная облачность. Дождя не ожидается.

Последний рабочий день порадует ростовчан сухой погодой. Днем в Ростове прогнозируют +31 градус, а осадков не предвидится.

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