Жаркая и дождливая погода ждет ростовчан на этой неделе

В Ростове на этой неделе ожидается пасмурная и дождливая погода. О прогнозе с 13 по 17 июля рассказали в Ростовском отделении гидрометцентра.В понедельник, 13 июля, небо донской столицы будет затянуто тучами. Несмотря на пасмурную погоду, температура воздуха будет +31 градус. Вечером ожидаются осадки.Днем во вторник пойдет дождь. Температура воздуха при этом будет +29 градусов. Существенного ветра не прогнозируется.Среда также обещает быть дождливой. Столбики термометров опустятся до +26 градусов, а на протяжении всего дня прогнозируют ливни.Осадки закончатся в четверг. Термометры будут показывать +28 градусов, а на небе будет переменная облачность. Дождя не ожидается.Последний рабочий день порадует ростовчан сухой погодой. Днем в Ростове прогнозируют +31 градус, а осадков не предвидится.