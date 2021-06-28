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На границе Ростовской области с Украиной зафиксировали машину скорой помощи и медтакси

На границе Ростовской области с Украиной зафиксировали машину скорой помощи и медтакси

На границе Ростовской области с ЛНР зафиксировали две машины скорой помощи и медтакси. Об этом в еженедельном отчёте сообщили сотрудники ОБСЕ 30 июня.

Днём 24 июня на донецком КПП заметили машину скорой помощи марки «ГАЗель». Машина с номерами ЛНР приехала из Украины. На борту были два человека. Пройдя таможенный контроль, она уехала в сторону России. Через пять часов «скорая» вернулась на КПП.

Вечером того же дня в пункте пропуска в Гуково сотрудники ОБСЕ заметили «Мерседес», который приехал со стороны России. Через 40 минут микроавтобус с красным крестом сзади и спереди прошёл границу и поехал на территорию Украины в неизвестном направлении. На боковой части машины была надпись «Медтакси», а внутри авто, кроме водителя, был мужчина.

На следующий день, утром 25 июня, там же увидели ещё один микроавтобус. На нём тоже была надпись «Медтакси». Фургон заехал на территорию России в 9:55 и вернулся обратно в 12:51. На борту машины были замечены двое: водитель и ещё один мужчина. Личности и гражданство пассажира и водителя неизвестны.

Очевидно, что это одна и та же машина, которая вечером выехала в сторону Украины и на следующее утро вернулась обратно. Кого автомобиль перевозил, неизвестно.

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