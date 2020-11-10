На границе Ростовской области и Украины засекли похоронный автобус с прицепом

Специалисты миссии ОБСЕ продолжают наблюдения в приграничных районах России и Украины. Очередные данные представлены в отчете за 11 ноября.Около полудня 3 ноября наблюдатели в пункте пропуска в Донецке засекли черный похоронный микроавтобус, буксирующий черный прицеп, въезжающий из Украины. Сбоку транспортного средства была надпись «Ритуальные услуги».Наблюдатели миссии заметили на борту похоронного микроавтобуса только водителя. После прохождения процедур таможенного контроля микроавтобус направился в сторону Ростовской области.Напомним, ритуальные микроавтобусы нередко можно встретить в приграничных районах Украины и России. Машины перевозят умерших людей из одного государства в другое, занимаясь коммерческой деятельностью. С какой целью микроавтобус из Украины ехал в Российскую Федерацию, неизвестно.