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На уборку стадиона «Ростов Арена» потратят 14,7 миллиона рублей

На уборку стадиона «Ростов Арена» потратят 14,7 миллиона рублей
На уборку стадиона «Ростов Арена» в течение 2024 года выделят 14,7 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте государственных закупок 7 ноября.

В техзадании указано, что от подрядчика требуется чистота почти всего комплекса: стадиона, трибун, пунктов пропуска, билетных касс, помещений охраны и комнаты видеонаблюдения. Помимо этого, убираться нужно в спортивной зоне, зоне СМИ, офисах, лифтах, вестибюлях, коридорах и на лестницах. Общая площадь перечисленных объектов составляет около 126 тысяч квадратных метров.

Персонал в специальной форме будет убирать пыль и мусор, чистить зеркала, выводить пятна и делать влажную уборку, собирать и выбрасывать мусор. Периодически необходимо проводить генеральную уборку: чистить и обрабатывать полы противоскользящим материалом, мыть фасады, окна, дверные блоки и делать химчистку ковров и мягкой мебели. На все дается девять часов ежедневно – с 8:00 до 17:00.

Все эти услуги обойдутся в 14,7 миллиона рублей.
Фото: ФК Ростов.
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