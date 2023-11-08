На уборку стадиона «Ростов Арена» потратят 14,7 миллиона рублей

Фото: ФК Ростов.

На уборку стадиона «Ростов Арена» в течение 2024 года выделят 14,7 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте государственных закупок 7 ноября.В техзадании указано, что от подрядчика требуется чистота почти всего комплекса: стадиона, трибун, пунктов пропуска, билетных касс, помещений охраны и комнаты видеонаблюдения. Помимо этого, убираться нужно в спортивной зоне, зоне СМИ, офисах, лифтах, вестибюлях, коридорах и на лестницах. Общая площадь перечисленных объектов составляет около 126 тысяч квадратных метров.Персонал в специальной форме будет убирать пыль и мусор, чистить зеркала, выводить пятна и делать влажную уборку, собирать и выбрасывать мусор. Периодически необходимо проводить генеральную уборку: чистить и обрабатывать полы противоскользящим материалом, мыть фасады, окна, дверные блоки и делать химчистку ковров и мягкой мебели. На все дается девять часов ежедневно – с 8:00 до 17:00.Все эти услуги обойдутся в 14,7 миллиона рублей.