На дорогах Ростовской области образовался гололед

Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области на дорогах появился гололед. В ближайшее время возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях. О непогоде сообщили в региональном ГУ МЧС.В ночь на 23 ноября на Дону начался снегопад. В северных муниципалитетах разбушевалась настоящая метель. На юге - мокрый снег вперемешку с дождем.Из-за мороза (до -9 градусов) осадки превратились в корку льда. Водителям рекомендуется не лихачить и соблюдать скоростной режим. По возможности лучше отложить поездки на дальние расстояния.