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На дорогах Ростовской области образовался гололед

На дорогах Ростовской области образовался гололед
В Ростовской области на дорогах появился гололед. В ближайшее время возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях. О непогоде сообщили в региональном ГУ МЧС.

В ночь на 23 ноября на Дону начался снегопад. В северных муниципалитетах разбушевалась настоящая метель. На юге - мокрый снег вперемешку с дождем.

Из-за мороза (до -9 градусов) осадки превратились в корку льда. Водителям рекомендуется не лихачить и соблюдать скоростной режим. По возможности лучше отложить поездки на дальние расстояния.
Фото: Rostov.ru.
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