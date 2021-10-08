На Дону женщина не доехала до больницы и родила в машине скорой помощи

В Ростовской области женщина родила в карете скорой помощи, не доехав до больницы. Уникальный инцидент произошел 9 октября под Каменском-Шахтинским.Жительница Донецка позвонила в «скорую» около полудня. Медики прибыли на вызов, но у будущей пациентки уже начались схватки. К сожалению, в городе нет родильного отделения, а ближайшее находится в Каменске-Шахтинском. В пути, за несколько километров от роддома, у женщины отошли воды, и начались потуги.Врачам ничего не оставалось, как остановиться на обочине и принять роды. Как оказалось, это уже вторые ее роды, поэтому женщина сохраняла спокойствие и выполняла все указания врачей. За считанные минуты на свет появился малыш. В каменский роддом медики доставили уже двух пациентов - мамочку и ребенка.Как сообщил местный портал «Новость», такой случай - единственный в практике донецких врачей.- Иногда бывает, что мы доставляем рожениц со схватками, - поделились медики. - В прошлом году мы едва успели довезти женщину до роддома – она попала с кареты скорой помощи сразу на родильный стол. А вот роды в машине – для нас это в первый раз.