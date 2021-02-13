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В Новочеркасске женщина родила в машине «скорой» помощи по пути в роддом

В Новочеркасске женщина родила в машине «скорой» помощи по пути в роддом
По пути в роддом женщина родила малыша прямо в машине «скорой» помощи. Случай произошел 10 февраля в Новочеркасске.

Схватки начались у роженицы прямо в неотложке. Медикам стало ясно, что до роддома она не доедет, поэтому они решили принять роды прямо в авто. К счастью, все прошло успешно, и малыш родился здоровым и невредимым. Новорожденного и новоиспеченную маму передали врачам роддома.

В больнице скорой помощи Новочеркасска добавили, что за 2020 год фельдшеры дважды принимали роды в автомобиле «скорой». Оба раза все прошло успешно.

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