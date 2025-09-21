Новости
В Ростовской области из-за оголенного провода загорелся дом

В Ростовской области из-за оголенного провода загорелся дом. Возгорание произошло в хуторе Красный Десант Неклиновского района 18 сентября.

Хозяин дома на улице Октябрьской, 21 ремонтировал проводку. Скорее всего, какой-то электроприбор не хотел работать, и мужчина решил починить его самостоятельно. Он соединил провода, но не позаботился об их изолировании. А потом, скорее всего, произошло короткое замыкание. Оголенный провод вспыхнул.

Как сообщили в донском МЧС, площадь пожара составила 10 квадратных метров. Огонь успели потушить до того, как он успел охватить весь дом.

По фотографиям видно, как пламя полностью сожгло кровать. А на стенах осталась копоть.

В момент возгорания хозяина не было в доме. Поэтому, к счастью, в происшествии никто не пострадал.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
