На Дону за сутки от коронавируса выздоровели 339 человек

В Ростовской области медики вылечили от COVID-19 более 37 тысяч человек. Актуальная информация появилась 17 декабря.За сутки с коронавирусом справились 339 дончан - столько же, сколько и за предыдущий день. Общее число выздоровевших составило 37 142 человека.Увеличилось и количество инфицированных. За последние 24 часа новый вирус подхватили 387 человек. С начала пандемии COVID-19 заразились 46 225 человек. Большинство из них - жители донской столицы в возрасте от 46 до 65 лет. В стационарах лечатся 2 655 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Из них 243 подключены к аппаратам ИВЛ, так как не могут дышать самостоятельно. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.Число людей с подозрениями на коронавирус за минувшие сутки пополнили 349 жителей Ростовской области, а общее количество достигло 30 205 человек. Медицинским наблюдением охвачены 131,57 тысячи человек за период пандемии. Из них у 101,37 тысячи подозрения на инфекцию не подтвердились.