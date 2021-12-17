На Дону за сутки 701 человек избавился от коронавируса

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В Ростовской области за сутки выздоровел 701 человек. После получения отрицательных результатов ПЦР-теста их выписали из реестра заболевших коронавирусом. Теперь эти люди могут не соблюдать самоизоляцию. Об этом сообщает 20 декабря правительство Ростовской области.В стационаре медики оказывают качественную помощь 2 809 пациентам с подтвержденным ковидом. С начала пандемии им удалось вылечить 164 595 жителей Ростовской области.К аппаратам ИВЛ из-за сильного поражения легких подключили 34 человека. Еще 258 пациентов дышат самостоятельно, при помощи масок и мундштуков. За уровнем кислорода в их крови постоянно следят врачи.Отметим, что с 20 декабря без ограничения оказывается плановая медицинская помощь. Послабления коснутся 27 городов и районов донского региона. Изменения в соответствующее постановление уже подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев.