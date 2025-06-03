В Ростовской области за сутки потушили 9 техногенных пожаров

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За сутки в Ростовской области потушили 9 техногенных пожаров. Об этом информацию сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.Также были зафиксированы два загорания сухой растительности. Двоих спасли при ликвидации 11 ДТП. Произошло одно происшествие на водном объекте. Всего для ликвидации происшествия были задействованы 216 спасателей на 54 спецмашинах.Напомним, в донской столице ранее спасли семью из трех человек, у которых перевернулась лодка в Дону. Их на берег вытащили рыбаки.