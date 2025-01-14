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На Дону за первые две недели 2025 года заразились гриппом и ОРВИ 5,6 тысячи человек

На Дону за первые две недели 2025 года заразились гриппом и ОРВИ 5,6 тысячи человек
Региональный Роспотребнадзор опубликовал статистику заболеваемости в Ростовской области на 14 января.

По данным ведомства, за 2 недели респираторными заболеваниями заразились 5,6 тысячи дончан. Показатель на 10 тысяч населения составил 13,7, что ниже эпидемического порога на 60,8%.

Отметим, что сейчас наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе. За последнюю неделю 2024 года было выявлено почти 10 тысяч человек. Неизвестно, с чем было связано уменьшение заболевших гриппом и ОРВИ.
Фото: Дондей
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