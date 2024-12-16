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На Дону за неделю сократилась численность заболевших гриппом и ОРВИ

На Дону за неделю сократилась численность заболевших гриппом и ОРВИ
В Ростовской области за прошедшую неделю сократилось число случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Это подтверждается данными регионального Роспотребнадзора за период с 10 по 16 декабря.

Зафиксировано более 11 тысяч жителей, инфицированных вирусом. Это на тысячу меньше по сравнению с предыдущей неделей. Показатель заболеваемости на 10 тысяч человек составил 26,9, что на 13,6% ниже эпидемического порога.

В целом по области на Дону против гриппа привито 56,9% от численности населения.
Фото: региональный роспотребнадзор
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