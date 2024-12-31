За неделю в Ростовской области заболели гриппом и ОРВИ 9,6 тысячи человек

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В Ростовской области за неделю зафиксировали более 9 тысяч случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Информацию предоставило региональное управление Роспотребнадзора.Согласно информации ведомства, за период с 23 по 30 декабря зарегистрировано 9,6 тысячи случаев заражения гриппом и ОРВИ. Уровень заболеваемости на 10 тысяч жителей достиг 23,3, что на 23,2% ниже установленного эпидемического порога.На предыдущей неделе количество заболевших превышало 10 тысяч человек. Это свидетельствует о снижении количества респираторных заболеваний населения на Дону.