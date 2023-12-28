На Дону за неделю 707 человек заболели коронавирусом

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области с 18 по 24 декабря еще 707 человек заболели коронавирусом. Данные об этом опубликовал портал стопкоронавирус.рф.Из всего числа заболевших госпитализация потребовалась 55 из них. По причине того, что эти люди переносят вирус в более тяжелой форме, их доставили в донской инфекционный центр.У людей обычно COVID-19 протекает в легкой форме. Болезнь проходит с кашлем, повышенной температурой и головной болью. Некоторые заболевшие жалуются на боль в горле, диарею, а также слабость в теле. Коронавирус легче переносят дети. Болезнь проходит у них практически бессимптомно.За неделю ковид побороли 885 жителей Ростовской области. В данный момент ситуация с распространением вируса в регионе контролируемая. Никакие ограничительные меры власти не планируют вводить.