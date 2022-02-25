Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На Дону за минувшие сутки от коронавируса вылечились 6 940 человек

На Дону за минувшие сутки от коронавируса вылечились 6 940 человек

В Ростовской области за сутки от коронавирусной инфекции вылечились почти семь тысяч человек. Об этом сообщает региональное правительство. За весь период пандемии опасный вирус поборол 266 161 человек.

В регионе в последнее время стал преобладать омикрон. Несмотря на то, что он распространяется быстрее своих предшественников, переносится намного легче. Во многом омикрон схож с ОРВИ. По словам пациентов, во время болезни у них повышалась температура, болело горло. Также отмечались такие симптомы, как одышка.

В основном через пару недель человек полностью выздоравливал. Отметим, что у девушек после перенесенного COVID-19 обильно выпадали волосы.
Фото: yandex.ru
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.