На Дону за минувшие сутки от коронавируса вылечились 6 940 человек

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В Ростовской области за сутки от коронавирусной инфекции вылечились почти семь тысяч человек. Об этом сообщает региональное правительство. За весь период пандемии опасный вирус поборол 266 161 человек.В регионе в последнее время стал преобладать омикрон. Несмотря на то, что он распространяется быстрее своих предшественников, переносится намного легче. Во многом омикрон схож с ОРВИ. По словам пациентов, во время болезни у них повышалась температура, болело горло. Также отмечались такие симптомы, как одышка.В основном через пару недель человек полностью выздоравливал. Отметим, что у девушек после перенесенного COVID-19 обильно выпадали волосы.